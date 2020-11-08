Прем'єр Канади привітав Байдена з перемогою на виборах президента США

«Вітаю Джо Байдена, а також Камалу Гарріс. Наші дві країни - близькі друзі, партнери і союзники. У нас унікальні відносини на світовій арені. Я дійсно з нетерпінням чекаю можливості працювати і розвиватися разом», - написав він.

Раніше ряд авторитетних ЗМІ у США повідомили, що демократ Джо Байден переміг у вирішальному штаті Пенсильванія, набравши більш як 270 виборчих голосів, необхідних для обрання його наступним президентом США. Діючий глава Білого дому Дональд Трамп, який так само брав участь у фінальних перегонах, відмовився визнавати поразку і заявив, що вибори ще не завершено.