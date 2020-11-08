Дуда привітав Байдена з вдалою виборчою кампанією

Президент Польщі Анджей Дуда привітав Джо Байдена з вдалою виборчою кампанією і висловив сподівання на подальший високий рівень стратегічного партнерства між Варшавою і Вашингтоном.

Про це Дуда написав у Твіттері, передає Укрінформ.

“Вітання для Джо Байдена з вдалою президентською кампанією. В очікуванні на номінацію Виборчої колегії Польща рішуче налаштована утримати високий рівень і високу якість польсько-американського стратегічного партнерства для ще сильнішого союзу”,- написав Дуда.

Як відомо, кандидат від Демократичної партії США Джо Байден перемагає на виборах глави Білого дому та стане 46-м президентом США.

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Штаб президента Трампа має наміри оскаржити результати голосів у Пенсильванії через суди. Тим не менше, Байден веде з упевненим відривом у штатах Джорджія, Аризона, Невада, що в будь-якому разі дає йому впевненість у перемозі.