Туск назвав поразку Трампа початком кінця правого популізму
Укрінформ
Перемога Джо Байдена у президентських виборах у США у протистоянні з Дональдом Трампом може надалі призвести до поразки ультраправих сил і в Європі.
На цьому у Твіттері наголосив екс-президент Євроради, лідер Європейської народної партії Дональд Туск.
“Поразка Трампа може бути початком кінця тріумфу ультраправих популістів також і в Європі. Дякую, Джо”,- написав Туск.
Експрезидент Євроради віддавна відкрито підтримував Байдена. Він ще 1 листопада у своєму аккаунті у Твіттері написав: “Так, ти можеш” розміщаючи своє спільне фото з Байденом.
Як відомо, ряд провідних світових ЗМІ 7 листопада назвали Байдена переможцем президентських виборів у США. Привітання Байден почав отримувати і від світових лідерів, керівників НАТО та ЄС. Чинний президент Трамп поки що не визнав своєї поразки.