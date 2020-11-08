Туск назвав поразку Трампа початком кінця правого популізму

“Поразка Трампа може бути початком кінця тріумфу ультраправих популістів також і в Європі. Дякую, Джо”,- написав Туск.

Експрезидент Євроради віддавна відкрито підтримував Байдена. Він ще 1 листопада у своєму аккаунті у Твіттері написав: “Так, ти можеш” розміщаючи своє спільне фото з Байденом.

Як відомо, ряд провідних світових ЗМІ 7 листопада назвали Байдена переможцем президентських виборів у США. Привітання Байден почав отримувати і від світових лідерів, керівників НАТО та ЄС. Чинний президент Трамп поки що не визнав своєї поразки.