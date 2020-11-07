Президент Європарламенту привітав Джо Байдена з перемогою на виборах

Президент Європейського Парламенту Девід Сассолі привітав Джо Байдена з перемогою на президентських виборах у Сполучених Штатах, та наголосив на тому, що весь світ потребує потужних стосунків між Європою і США.

Як повідомляє Укрінформ, про це йдеться у заяві Девіда Сассолі, яка оприлюднена у суботу ввечері на мультимедійному порталі ЄС.

“Ми спостерігали за президентськими виборами в США дуже уважно. Ці вибори великого партнера Європейського Союзу, союзника, з яким ми пройшли довгий шлях у сучасні часи, із з яким ми хочемо продовжувати працювати. Ми бажаємо новому Президенту, Джо Байдену, усього найкращого», - наголосив Президент Європарламенту.

Він зауважив, що світ потребує потужних взаємин між Європою і Сполученими Штатами, перезапуску трансатлантичних стосунків, завдяки яким можливо відповісти на багато викликів, які висуває час.

«Пандемія COVID-19 стала першим випадком, коли Європа і Сполучені Штати постають перед глобальним викликом без спільного бачення. Це робить нашу відповідь менш ефективною. Але не лише пандемія є сигналом до сильніших та більш скоординованих стосунків. Ми маємо спільні цінності, потужну віру у демократію і свободу. Разом ми можемо боротися проти кліматичних змін, здійснити зелену та цифрову трансформації, докласти зусилля для забезпечення нашої безпеки, для боротьби з тероризмом та для захисту прав людини. Світ, в якому буде менше нерівності, відповідає інтересам всіх нас», -сказав Девід Сассолі.

Він висловив надію тісно співпрацювати з Конгресом Сполучених Штатів та з новою Адміністрацією Джо Байдена.

Раніше ряд авторитетних ЗМІ у США повідомили, що демократ Джо Байден переміг у вирішальному штаті Пенсильванія, набравши більш як 270 виборчих голосів, необхідних для обрання його наступним президентом США. Діючий глава Білого дому Дональд Трамп, який так само брав участь у фінальних перегонах, відмовився визнавати поразку і заявив, що вибори ще не завершено.