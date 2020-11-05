На тлі підрахунку голосів у США спалахнули протести

Акції протесту виникли у деяких американських містах у зв’язку зі все більшою напругою в ході визначення підсумків виборів у ключових штатах.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє BBC.

Так, у Портленді, що в штаті Орегон, було залучено Національну гвардію після того, як налаштовані проти Дональда Трампа протестувальники вдалися до насильства, скоївши, серед іншого, напади на магазини в центрі міста. Поліція назвала такі інциденти бунтом.

У той же час у Міннеаполісі поліція затримала близько 200 демонстрантів, що заблокували головну дорогу. Зазначається, що там група людей протестувала проти Трампа і його заклику зупинити підрахунок голосів.

Подібні протести проти Трампа були зафіксовані також у Нью-Йорку, Філадельфії та Чикаго.

Разом з тим у Детройті прихильники Трампа зібралися біля центру підрахунку голосів та вимагали зупинити підрахунок. Подібна ситуація була в місті Фенікс, що в Аризоні.

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Як повідомляв Укрінформ, штаб Трампа заявив, що подає позови з вимогою зупинити підрахунки голосів у Пенсильванії та Джорджії. Водночас Джо Байден оголосив про готовність боротися в суді зі штабом республіканців. Наразі більша кількість голосів фіксується у Байдена.

У США 3 листопада відбулися загальні вибори, які глибоко розділили американське суспільство.

Фото: ЕРА