У США залишилось дорахувати голоси в шести ключових штатах - CNN

Підрахунок голосів у шести ключових штатах, де спостерігається щільна боротьба між Трампом і Байденом, має зрештою визначити переможця виборів президента США.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє CNN.

"Голоси досі рахуються в кількох ключових штатах, які можуть визначити результат президентських перегонів між Дональдом Трампом та Джо Байденом", - зазначає телеканал.

Зокрема, оголошення результатів очікується в штатах Аляска, Аризона, Джорджія, Невада, Пенсильванія, Північна Кароліна.

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Станом на 17:00 годину за Вашингтоном (північ за київським часом) Байден випереджає Трампа, набравши 253 голоси вибірників проти 213.

Нагадаємо, для перемоги на президентських виборах у США кандидат має набрати 270 голосів вибірників.