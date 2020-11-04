Американські ЗМІ оприлюднили хибні дані голосування в Аризоні
Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Hill з посиланням на Edison Research.
Помилка виявилася в даних компанії Edison Research, коли вони вже стали надбанням низки американських ЗМІ.
«У потоці даних від Edison Research (їх навели як New York Times, так і низка інших ЗМІ) була виявлена помилка в результатах щодо Аризони - було оброблено 86% бюлетенів, а не 98%. NYT поки що не оголосила про перемогу в штаті Байдену, хоча він усе ще лідирує», - заявив Лафордж.
Редактор також попередив, що «карти і діаграми поки що відображають неправильні дані».
За останніми даними телеканалу Fox News, Джо Байден лідирує в Аризоні з 51% голосів, у Дональда Трампа - 47,6%.
Як повідомляв Укрінформ, у вівторок, 3 листопада відбулися вибори президента США, частини Конгресу, губернаторів у 13 штатах, а також органів місцевої влади.