Американські ЗМІ оприлюднили хибні дані голосування в Аризоні

Редактор газети The New York Times Патрік Лафордж повідомив про помилку в оприлюднених попередніх даних щодо голосування в ключовому штаті Аризона.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Hill з посиланням на Edison Research.

Помилка виявилася в даних компанії Edison Research, коли вони вже стали надбанням низки американських ЗМІ.

«У потоці даних від Edison Research (їх навели як New York Times, так і низка інших ЗМІ) була виявлена ​​помилка в результатах щодо Аризони - було оброблено 86% бюлетенів, а не 98%. NYT поки що не оголосила про перемогу в штаті Байдену, хоча він усе ще лідирує», - заявив Лафордж.

Редактор також попередив, що «карти і діаграми поки що відображають неправильні дані».

За останніми даними телеканалу Fox News, Джо Байден лідирує в Аризоні з 51% голосів, у Дональда Трампа - 47,6%.

Як повідомляв Укрінформ, у вівторок, 3 листопада відбулися вибори президента США, частини Конгресу, губернаторів у 13 штатах, а також органів місцевої влади.