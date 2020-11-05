У Трампа хочуть через суд зупинити підрахунок голосів у Джорджії

У Трампа хочуть через суд зупинити підрахунок голосів у Джорджії

Укрінформ
Республіканська кампанія Трампа заявила про подання позову з вимогою зупинити підрахунок голосів в одному з округів штату Джорджія у зв'язку з виявленими порушеннями.

Про це у Твіттері повідомив голова республіканців штату Джорджія Девід Шафер, передає Укрінформ.

"Я уповноважив юристів Республіканської партії в штаті Джорджія негайно подати позов проти виборчої колегії округу Чатем з метою виконання виборчого законодавства та запобігання незаконному підрахунку відкріпних бюлетенів, отриманих після виборів", - заявив політик.

Конфлікт виник через те, що спостерігач від Республіканської партії виявив: після початку підрахунку додалися 53 бюлетені, доставлені пізніше. За законом штату Джорджія, для юридично підтвердженого підрахунку всі бюлетені мають надійти до 19:00 у день виборів.

Читайте також: CNN: республіканцям уривається терпець через поведінку Трампа

Нагадаємо, це не перше повідомлення про звернення республіканців до суду на цих президентських перегонах. Раніше штаб Трампа подав позов, вимагаючи призупинити підрахунок голосів у Пенсильванії. Зазначалося, що це зроблено, аби "завадити демократам, які працюють у виборчих комісіях, приховувати від спостерігачів-республіканців підрахунок та обробку бюлетенів".

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-