У Трампа хочуть через суд зупинити підрахунок голосів у Джорджії

Республіканська кампанія Трампа заявила про подання позову з вимогою зупинити підрахунок голосів в одному з округів штату Джорджія у зв'язку з виявленими порушеннями.

Про це у Твіттері повідомив голова республіканців штату Джорджія Девід Шафер, передає Укрінформ.

"Я уповноважив юристів Республіканської партії в штаті Джорджія негайно подати позов проти виборчої колегії округу Чатем з метою виконання виборчого законодавства та запобігання незаконному підрахунку відкріпних бюлетенів, отриманих після виборів", - заявив політик.

I have authorized lawyers for the Georgia Republican Party to file an emergency petition against the Chatham County Board of Elections to enforce election laws and prevent the unlawful counting of absentee ballots received after the election. — David Shafer (@DavidShafer) November 4, 2020

Конфлікт виник через те, що спостерігач від Республіканської партії виявив: після початку підрахунку додалися 53 бюлетені, доставлені пізніше. За законом штату Джорджія, для юридично підтвердженого підрахунку всі бюлетені мають надійти до 19:00 у день виборів.

Нагадаємо, це не перше повідомлення про звернення республіканців до суду на цих президентських перегонах. Раніше штаб Трампа подав позов, вимагаючи призупинити підрахунок голосів у Пенсильванії. Зазначалося, що це зроблено, аби "завадити демократам, які працюють у виборчих комісіях, приховувати від спостерігачів-республіканців підрахунок та обробку бюлетенів".