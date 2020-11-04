Twitter і Facebook заблокували кілька новинних сторінок через вибори в США

Соціальні мережі Twitter і Facebook заблокували деякі новинні облікові записи, які поширювали дезінформацію про вибори в США.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

Заблоковані сторінки були новими, в основному правими новинними акаунтами, які публікували інформацію про голосування на виборах.

У Twitter заявили, що акаунти були заблоковані за порушення політики соцмережі щодо «координації» шляхом публікації неприпустимого контенту.

В одного із заблокованих акаунтів, SVNewsAlerts, було більш як 78 тисяч передплатників в Твіттері, зокрема за останній тиждень їх кількість збільшилася більш ніж на 10 тисяч. Серед інших заблокованих акаунтів - FJNewsReporter, Crisis_Intel і Faytuks.

Facebook також заблокував кілька акаунтів, зокрема SV News і FJ News, пославшись на «недостовірну поведінку». У сторінки SV було більш як 20 000 передплатників.

Нагадаємо, у вівторок, 3 листопада громадяни США обирали президента країни на наступні чотири роки, а також Палату представників в повному складі, третина Сенату, губернаторів у 13 штатах і інших представників органів місцевої влади.