Американці вперше в історії обрали трансгендера до сенату штату

Відкрита представниця ЛГБТ-спільноти, громадська активістка Сара Макбрайд, вперше в історії США виборола місце в сенаті американського штату Делавер.

За повідомленням NBC News, це стало відомо за результатами підрахунку голосів у ніч проти середи, передає Укрінформ.

"Ми це зробили, ми виграли загальні вибори", - заявила у Твіттері 30-річна Макбрайд.

We did it. We won the general election.



Thank you, thank you, thank you. — Sarah McBride (@SarahEMcBride) November 4, 2020

Представниця ЛГБТ-спільноти, яка балотувалася від Демократичної партії, легко обійшла республіканця Стіва Вашингтона. Чинний сенатор штату Делавер Гарріс Макдауелл, який йде на пенсію, підтримав Макбрайд.

У місцевій Кампанії з прав людини привітали Сару з перемогою, підкресливши, що це є свідченням того, як людина може досягти своєї мрії, незалежно від гендерної ідентичності чи сексуальної орієнтації.

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Нагадаємо, у вівторок, 3 листопада громадяни США обирали президента країни на наступні чотири роки, а також Палату представників у повному складі, третину Сенату, губернаторів у 13 штатах та інших представників органів місцевої влади.

Фото: twitter.com/SarahEMcBride