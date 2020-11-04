Американці вперше в історії обрали трансгендера до сенату штату
За повідомленням NBC News, це стало відомо за результатами підрахунку голосів у ніч проти середи, передає Укрінформ.
"Ми це зробили, ми виграли загальні вибори", - заявила у Твіттері 30-річна Макбрайд.
We did it. We won the general election.— Sarah McBride (@SarahEMcBride) November 4, 2020
Thank you, thank you, thank you.
Представниця ЛГБТ-спільноти, яка балотувалася від Демократичної партії, легко обійшла республіканця Стіва Вашингтона. Чинний сенатор штату Делавер Гарріс Макдауелл, який йде на пенсію, підтримав Макбрайд.
У місцевій Кампанії з прав людини привітали Сару з перемогою, підкресливши, що це є свідченням того, як людина може досягти своєї мрії, незалежно від гендерної ідентичності чи сексуальної орієнтації.
Нагадаємо, у вівторок, 3 листопада громадяни США обирали президента країни на наступні чотири роки, а також Палату представників у повному складі, третину Сенату, губернаторів у 13 штатах та інших представників органів місцевої влади.
Фото: twitter.com/SarahEMcBride