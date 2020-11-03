Демократи впевнені у перемозі на виборах до нижньої палати Конгресу США

Лідери демократів у Конгресі США висловлюють упевненість, що за результатами голосувань на виборах 3 листопада вони не лише повторно очолять Палату представників, але й посилять свою більшість.

Про це заявила в вівторок голова кампанії демократів на виборах до Конгресу США Чері Бустос, передає власний кореспондент Укрінформу.

"Ми створили основу для того, щоби отримати успіх (на нинішніх виборах – ред.). Я вірю, що ми збережемо більшість (у Палаті представників – ред.). Я впевнена, що ми збільшимо її", - підкреслила Бустос під час онлайн-конференції в день голосувань.

У цьому зв'язку вона підкреслила, що лідери демократів готуються до "розширених підрахунків" і навіть потенційних перерахунків після дня виборів. "Ми повинні врахувати кожен голос", - наголосила Бустос.

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Вона не уточнила, яку саме кількість демократи можуть отримати в новій Палаті представників, підкресливши, що виборці самі обирають своє майбутнє на голосуваннях.

Як повідомляв Укрінформ, 3 листопада у США проходять загальні вибори. Американці обирають президента й віцепрезидента країни, понад третину Сенату (35 зі 100 сенаторів), весь склад Палати представників (435 конгресменів), а також губернаторів у 13 штатах та інших представників органів місцевої влади.