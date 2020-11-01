До маршу протесту у Мінськ стягують спецтехніку, закрили три станції метро

У білоруську столицю, до початку недільної акції протесту стягується спецтехніка за маршрутом маршу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал Tut.by.

«Читачі повідомляють, що з проспекту Незалежності у сторону вулиці Волгоградської повернули автозаки і мікроавтобуси. Велика колона техніки і водомет попрямували на вул. Калиновського. Активності силовиків помічені і біля стели на проспекті Переможців», - йдеться в повідомленні.

Видання публікує відео, на яких зафіксовано спецтехніку, розташовану за маршрутом слідування сьогоднішньої акції протесту.

Силовики помічені й біля стели «Мінськ - місто-герой».

Також з 12.40 на вхід і вихід закриті три станції метро за маршрутом акції: Академія наук, Парк Челюскінців і Московська.

Сьогодні в Мінську о 14.00 очікується хід «Дзяди (день поминання - ред.) проти терору». Учасники збираються біля метро «Парк Челюскінців», щоб попрямувати в урочище Куропати за МКАД, де були розстріляні жертви сталінських репресій.

Раніше у Мінську оператори мобільного зв'язку «обмежили» доступ до мобільного Інтернету.

Акції протесту в неділю проходять у різних містах країни. Tut.by повідомляє про превентивні затримання в Бресті. Зокрема, «затримали школяра і таксиста, їх підозрюють в участі в масових заворушеннях 10 серпня».

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Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких переможцем було оголошено Олександра Лукашенка.

Євросоюз і Україна заявили, що не визнають його легітимності.

13 жовтня лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська висунула ультиматум, заявивши: якщо влада до 25 жовтня не виконає низку вимог, «на вулицю вийде вся Білорусь». З 26 жовтня у країні розпочалася нова хвиля масштабних протестів.

Фото: TUT.BY