Сенат США проголосував за призначення Емі Барретт до Верховного суду

Сенат США підтримав номіновану президентом Трампом консерваторку Емі Коні Баретт на посаду судді Верховного суду – замість померлої судді Рут Гінзбург, яка була іконою для ліберальних американців.

Голосування в верхній палаті Конгресу США відбулося в понеділок ввечері, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

Законодавці проголосували, здебільшого за партійною ознакою, причому 52 сенатори висловилися "за", 48 членів верхньої палати – "проти".

Таким чином, 48-річна Емі Барретт стане шостою представницею консерваторів у Верховному суді США проти трьох ліберальних суддів.

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Процесу її затвердження передували серйозні політичні баталії. Демократи вимагали, щоби кандидатура нового судді розглядалася після виборів у США, республіканці ж навпаки поспішали затвердити Барретт до виборів, користуючись моментом, коли і глава Білого дому, і республіканська більшість у Сенаті представляють Республіканську партію.

Як повідомляв Укрінформ, президент США Дональд Трамп ще наприкінці вересня оголосив про офіційну номінацію Емі Коні Барретт. Таким чином, Трамп уже втретє за свою каденцію номінував суддю Верховного суду. Так, у квітні 2017 року до цього найвищого судового органу був призначений суддя Ніл Горсач, а в жовтні 2018-го суддя Бретт Кавано.