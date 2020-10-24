У Камеруні невідомі напали на школу, п'ятеро загиблих

У Камеруні озброєні люди відкрили вогонь в одній із місцевих шкіл, загинули щонайменше п'ятеро дітей, ще дев'ять отримали поранення.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

Невідомі напали на школу десь опівдні. Вони знайшли дітей у класі та відкрили по них вогонь.

Місцева влада звинуватила у нападі сепаратистських повстанців, які прагнуть сформувати відокремлену державу на англомовному заході Камеруну. Проте виданню не вдалося підтвердити причетність повстанців.

Англомовні сепаратисти ввели комендантську годину і закрили школи в рамках свого протесту проти франкомовного уряду президента Поля Бійї та ймовірної маргіналізації ним англомовної меншини.

Торік офіційні особи звинуватили сепаратистів у викраденні десятків школярів, проте сепаратисти відкинули звинувачення.

Фото: nytimes.com