Актору Єфремову пом’якшили вирок з 8 років колонії до 7,5

У Росії Московський міський суд пом'якшив покарання відомому акторові Михайлу Єфремову у справі про смертельне ДТП у центрі Москви з восьми років колонії до 7,5 років.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Інтерфакс.

Уточнюється, що в іншій частині оголошений раніше, на початку вересня, вирок залишено без змін.

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Як повідомляв Укрінформ, ДТП за участю Єфремова сталося 8 червня на Садовому кільці у Москві. Автомобіль актора виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з фургоном, водій якого Сергій Захаров від отриманих травм помер. На момент аварії артист був п'яний.

3 вересня Єфремов у суді визнав вину у справі про смертельне ДТП, хоча раніше не визнавав її, стверджуючи, що нічого не пам'ятає, а його захист приводив на процес свідків, які говорили, що Єфремов на момент зіткнення перебував на пасажирському місці.

8 вересня Пресненський суд Москви засудив Михайла Єфремова до 8 років колонії.