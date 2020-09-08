Суд визнав Єфремова винним у смертельній ДТП

Пресненський суд Москви визнав винним актора Михайла Єфремова у справі про смертельну ДТП в центрі Москви.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Інтерфакс.

"Єфремов у стані алкогольного сп'яніння скоїв ДТП, що призвело до смерті людини", - йдеться у вироку судді Олени Абрамової.

У вироку також зазначається, що досліджені у справі Єфремова докази повністю підтверджують його провину, попри те, що актор її заперечував.

Зараз оголошення вироку триває, покарання для Єфремова буде названо в його резолютивній частині.

Раніше держобвинувачення просило призначити акторові покарання у вигляді 11 років колонії загального режиму, а захист - ухвалити "будь-який" вирок, який не буде пов'язаний з позбавленням волі.

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Як повідомляв Укрінформ, ДТП за участю Єфремова сталося 8 червня на Садовому кільці в Москві. Автомобіль актора виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з фургоном, водій якого Сергій Захаров від отриманих травм помер. У момент аварії артист був п'яний.

3 вересня Єфремов у суді визнав провину у справі про смертельну ДТП, хоча раніше не визнавав її, стверджуючи, що нічого не пам'ятає, а його захист приводив на процес свідків, які говорили, що Єфремов у момент зіткнення був на пасажирському місці.