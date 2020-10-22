Експрезидент Обама вперше публічно виступив на виборчому мітингу за Байдена

Попередній президент США Барак Обама вперше виступив на мітингу за кандидата в президенти від Демократичної партії Джо Байдена, який був у його адміністрації віцепрезидентом, а зараз має всі шанси обійняти найвищу посаду в Білому домі.

Виступ Обами відбувся в середу, у Філадельфії, де учасники зібрання дотримувались соціальної дистанції, а також перебували у власних автівках, передає власний кореспондент Укрінформу.

"Я ніколи не сподівався, що Дональд Трамп підтримає моє бачення або продовжить мою політику, але я мав надію, що заради країни він може проявити певний інтерес і серйозно поставиться до цієї роботи",- заявив Обама.

Він одразу пішов в атаку на політику нинішнього глави Білого дому, підкресливши, що даремно сподівався на здоровий глузд.

"Він (Трамп – ред.) не проявив жодної зацікавленості виконувати роботу або допомагати комусь – крім себе та своїх друзів", - наголосив колишній президент США.

Він також висловив серйозні сумніви щодо податкової політики, запровадженої за період президентства Трампа, а також реагування його адміністрації на пандемію.

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"Економічний збиток, який він (Трамп – ред.) спричинив, пом'якшивши (карантинні – ред.) заходи реагування на пандемію, означає, що він стане першим президентом після Герберта Гувера, який втратить роботу", - заявив Обама, нагадавши про ганебну економічну політику 31-го президента, від якого на виборах після першого терміну відмовилась більшість республіканців.

"Ми не можемо дозволити собі ще чотири роки цього", - заявив Обама.

Нагадаємо, вибори президента США мають відбутися 3 листопада. Головними кандидатами на виборах виступають чинний глава Білого дому Дональд Трамп та ексвіцепрезидент Джо Байден.