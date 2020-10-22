Експрезидент Обама вперше публічно виступив на виборчому мітингу за Байдена

Експрезидент Обама вперше публічно виступив на виборчому мітингу за Байдена

Укрінформ
Попередній президент США Барак Обама вперше виступив на мітингу за кандидата в президенти від Демократичної партії Джо Байдена, який був у його адміністрації віцепрезидентом, а зараз має всі шанси обійняти найвищу посаду в Білому домі.

Виступ Обами відбувся в середу, у Філадельфії, де учасники зібрання дотримувались соціальної дистанції, а також перебували у власних автівках, передає власний кореспондент Укрінформу.

"Я ніколи не сподівався, що Дональд Трамп підтримає моє бачення або продовжить мою політику, але я мав надію, що заради країни він може проявити певний інтерес і серйозно поставиться до цієї роботи",- заявив Обама.

Він одразу пішов в атаку на політику нинішнього глави Білого дому, підкресливши, що даремно сподівався на здоровий глузд.

"Він (Трамп – ред.) не проявив жодної зацікавленості виконувати роботу або допомагати комусь – крім себе та своїх друзів", - наголосив колишній президент США.

Він також висловив серйозні сумніви щодо податкової політики, запровадженої за період президентства Трампа, а також реагування його адміністрації на пандемію.

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"Економічний збиток, який він (Трамп – ред.) спричинив, пом'якшивши (карантинні – ред.) заходи реагування на пандемію, означає, що він стане першим президентом після Герберта Гувера, який втратить роботу", - заявив Обама, нагадавши про ганебну економічну політику 31-го президента, від якого на виборах після першого терміну відмовилась більшість республіканців.

"Ми не можемо дозволити собі ще чотири роки цього", - заявив Обама.

Нагадаємо, вибори президента США мають відбутися 3 листопада. Головними кандидатами на виборах виступають чинний глава Білого дому Дональд Трамп та ексвіцепрезидент Джо Байден.

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