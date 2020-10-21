У Конго бойовики атакували в'язницю: втекли понад тисячу ув'язнених

У Демократичній Республіці Конго у місті Бені внаслідок нападу бойовиків з виправного закладу втекли понад 1 000 ув'язнених.

Як повідомляє Укрінформ, про це повідомляє AFP.

Угрупування "Ісламська держава" взяло на себе відповідальність за напад.

Як зазначається, терористи атакували в'язницю Кангбаї та військовий табір, що обороняв її.

"Лише близько 100 ув'язнених не залишили в'язницю з 1 455, які там перебували", - повідомив мер міста Бені Мухіндо Бвакаманаха.