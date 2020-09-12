У Конго обвалилася шахта, де видобували золото: загинули понад 50 осіб

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Al Jazeera.

Трагедія сталася в п'ятницю близько 15:00 за місцевим часом. Напередодні у місті Камітуга в провінції Південне Ківу пройшли сильні дощі.

Губернатор провінції Тео Нгвабіе Касі висловив жаль з приводу "трагічної загибелі 50 людей, більшість з яких молоді".

Мер Камітуги Александре Бундя причиною трагедії назвав "просідання ґрунту, спричинене зливами" та сказав, що точна кількість жертв наразі не відома.

У місті оголосили дводенну жалобу та закликали місцевих жителів допомогти дістати тіла загиблих із шахти.

Фото: Lionel Healing