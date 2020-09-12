У Конго обвалилася шахта, де видобували золото: загинули понад 50 осіб
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Al Jazeera.
Трагедія сталася в п'ятницю близько 15:00 за місцевим часом. Напередодні у місті Камітуга в провінції Південне Ківу пройшли сильні дощі.
#KAMITUGA_SK_RDC: Plus de 50 morts dans un puit d'or. Ils sont tous des exploitants artisanaux de l'or dans la mine de KAMITUGA. (11/10/2020) @TheoKASI @mines_des @madiata @afrikarabia @CTCPM_MINES_RDC @JJPWondo @GouvSudkivu @eberande— MAISHA RDC (@MaishaRdc) September 11, 2020
Photo @JeffMwenyemali pour @MaishaRdc pic.twitter.com/0fiKoziVz7
Губернатор провінції Тео Нгвабіе Касі висловив жаль з приводу "трагічної загибелі 50 людей, більшість з яких молоді".
Мер Камітуги Александре Бундя причиною трагедії назвав "просідання ґрунту, спричинене зливами" та сказав, що точна кількість жертв наразі не відома.
У місті оголосили дводенну жалобу та закликали місцевих жителів допомогти дістати тіла загиблих із шахти.
Фото: Lionel Healing