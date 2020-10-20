Ізраїль та ОАЕ підписали безвіз

Ізраїль та Об'єднані Арабські Емірати підписали угоду про безвізовий режим, Ізраїль вперше уклав подібну угоду з арабською країною.

Як повідомляє Укрінформ, про це інформує CGTN.

Ізраїль та Об'єднані Арабські Емірати погодили у понеділок взаємні безвізові поїздки громадян, завдяки чому громадяни Еміратів стануть першими в арабському світі, особами, звільненими від необхідності отримувати дозвіл на в'їзд до Ізраїлю.

Угода була підписана після того, як перша в історії офіційна делегація ОАЕ прибула до Ізраїлю після укладення угоди про нормалізацію зв'язків, підписаної у Білому домі минулого місяця.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу привітав делегацію ОАЕ та охарактеризував цей візит як "славний день миру".

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"Сьогодні ми творимо історію для наступних поколінь", - заявив Нетаньягу.

Як повідомлялося, у вересні Ізраїль та Об’єднані Арабські Емірати встановили за посередництва США дипломатичні відносини, підписавши угоду у Вашингтоні.