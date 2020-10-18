«Партизанський марш»: до Мінська стягують спецтехніку і силовиків

До столиці Білорусі Мінська, де незабаром розпочнеться акція протесту «Партизанський марш», стягується спецтехніка і силовики.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє на телеграм-каналі Радіо Свобода.

Зокрема, читачі надіслали виданню відео з військовими машинами та силовиками на Партизанському проспекті, який сьогодні названо головним маршрутом слідування колон протестувальників.

Також в тому ж районі помічена спецтехніка, зокрема водомети, а також люди в балаклавах, які пересідають у цивільні машини.

У неділю, 18 жовтня, в Білорусі відбудеться акція протесту. Цього разу вона зветься Партизанський марш. Його маршрут опубліковано в ТГ-каналі NEXTA о 11:52: «Сьогодні ми йдемо за максимально простим сценарієм - займаємо Партизанський проспект і йдемо колоною до самого МКАД! А йдучи, висловлюємо підтримку і солідарність робітникам столичних заводів, від страйків на яких тепер залежить багато чого!».

У Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня. За офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

Лукашенко, легітимність якого не визнають країни ЄС і Україна, 23 вересня «заступив» на посаду на новий термін. Інавгурація вперше не була анонсована заздалегідь.

Силові органи Білорусі продовжують застосовувати насильство проти демонстрантів і затримують учасників протесту. З початку акцій, за даними опозиції, затримано понад 12 тис. осіб, декілька учасників протестів загинули.

Євросоюз запровадив персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікацій.