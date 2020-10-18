Фейсбук заблокував 2,2 мільйона рекламних постів перед виборами у США

У соціальних мережах Фейсбук та Інстаграм загалом заблоковано 2,2 мільйона оголошень та видалено 120 тисяч публікацій через спробу «перешкодити вільному голосуванню» на майбутніх президентських виборах у США.

Як передає Укрінформ, про це заявив віце-президент компанії Фейсбук Нік Клег, повідомляє AFP.

Крім того, попередження розміщені на 150 млн дописів, що є прикладами неправдивої інформації, розміщеної в Інтернеті.

Фейсбук посилив свої зусилля для уникнення повторення подій, що сталися під час президентських виборів у США 2016 року, на яких переміг Дональд Трамп, коли мережа використовувалася для спроб маніпуляції результатами виборів, здійснених Росією.

Подібні проблеми у мережі були також перед британським референдумом 2016 року щодо виходу Сполученого Королівства з Європейського Союзу.

Клег додав, що компанія також використовує штучний інтелект, що дозволив видалити мільярди публікацій та фальшивих облікових записів, навіть до того, як про них повідомляли користувачі мережі.

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Як відомо, вибори у США відбудуться 3 листопада, головними конкурентами на них є Дональд Трамп та Джо Байден.

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