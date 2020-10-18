Фейсбук заблокував 2,2 мільйона рекламних постів перед виборами у США
Як передає Укрінформ, про це заявив віце-президент компанії Фейсбук Нік Клег, повідомляє AFP.
Крім того, попередження розміщені на 150 млн дописів, що є прикладами неправдивої інформації, розміщеної в Інтернеті.
Фейсбук посилив свої зусилля для уникнення повторення подій, що сталися під час президентських виборів у США 2016 року, на яких переміг Дональд Трамп, коли мережа використовувалася для спроб маніпуляції результатами виборів, здійснених Росією.
Подібні проблеми у мережі були також перед британським референдумом 2016 року щодо виходу Сполученого Королівства з Європейського Союзу.
Клег додав, що компанія також використовує штучний інтелект, що дозволив видалити мільярди публікацій та фальшивих облікових записів, навіть до того, як про них повідомляли користувачі мережі.
Як відомо, вибори у США відбудуться 3 листопада, головними конкурентами на них є Дональд Трамп та Джо Байден.
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