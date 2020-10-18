У США в торговельному центрі стався вибух, є поранені

У торговельному центрі в американському місті Гаррісонберг у штаті Вірджинія стався вибух. Внаслідок інциденту постраждали п'ять осіб.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ABC News.

Ймовірною причиною вибуху вважається витік газу. Співробітник перукарні, яка розташована поблизу, розповів, що відчув запах газу.

Серед постраждалих - троє студентів місцевого коледжу. Вони отримали легкі поранення. Двоє поранених шпиталізовані у тяжкому стані. Ще одного доправили до лікарні з легкими пораненнями.

На місці події працювали 70 пожежників. Розпочато розслідування. Точні причини вибуху ще встановлюються.

Фото: Ian Munro, siouxcityjournal.com