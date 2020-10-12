Біля парламенту Хорватії сталася стрілянина, поранили поліцейського

У Загребі біля будівлі парламенту Хорватії невідомий чоловік відкрив стрілянину, поранивши поліцейського.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на АР.

Як зазначається, стрілянина сталася близько 8 години ранку у понеділок, 12 жовтня, на площі Святого Марка, де розташована будівля хорватського парламенту та інші важливі державні установи.

Невідомий чоловік зробив кілька пострілів, поранивши співробітника поліції. Постраждалого доставили в лікарню, де прооперували. Наразі його життю нічого не загрожує.

Читайте також: У Києві іноземці вчинили стрілянину на Грушевського

За даними правоохоронних органів, нападник втік. Однак через деякий час у сусідньому районі поліція знайшла тіло, ймовірно, зловмисника. Він наклав на себе руки.

Мотиви нападу поки що невідомі. Деталі інциденту з’ясовуються.