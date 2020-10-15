На Кіліманджаро вже п’яту добу горить ліс

Влада Танзанії вже п’яту добу намагається загасити пожежу, яка спалахнула на найвищій горі Африки – Кіліманджаро.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє dpa.

«Ми досі гасимо пожежу (на Кіліманджаро – ред.). Робота виявилася набагато складнішою, ніж вважалося через сильні пориви вітру й суху траву», - заявив міністр з питань туризму Гамісі Кігвангалла.

Він додав, що влада сьогодні почне застосовувати гелікоптери й літаки для подолання стихійного лиха на допомогу близько пів тисячі людей, які вже борються з полум’ям на місці.

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Зазначається, що сама пожежа спалахнула ще у неділю і вже зруйнувала 28 квадратних кілометрів лісів.

Як відомо, гора Кіліманджаро має висоту 5 895 метрів над рівнем моря і є однією з головних туристичних принад Танзанії.