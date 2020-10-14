Пожежу на схилах Кіліманджаро вже майже взяли під контроль

Пожежу, що вирує на схилах гори Кіліманджаро у Танзанії, упродовж найближчої доби вдасться взяти під контроль.

Як повідомляє Укрінформ, про це пише Сіньхуа із посиланням на комісара з питань охорони природи Адміністрації національних парків Танзанії Алана Кіджазі.

“Ми очікуємо, що упродовж наступних 24 годин пожежу вдасться взяти під контроль”, - сказав Кіджазі.

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За його словами, вогнеборці досі намагаються загасити пожежу й точно підрахувати масштаб втрат поки неможливо, однак за попереднім даними вогонь знищив 28 км кв рослинності на найвищій горі Африки.

Вірогідною причиною пожежі стали носії, які допомагають туристам сходити на вершину.

Як відомо, гора Кіліманджаро висотою 5895 метрів над рівнем моря є однією із головних туристичних принад Танзанії. Пожежа, що виникла у неділю, почала поширюватися із зони Вона, де здійснюють привал багато туристів.