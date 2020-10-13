На горі Кіліманджаро другу добу гасять лісову пожежу
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Укрінформ
Пожежа на найвищій горі Африки Кіліманджаро, що у Танзанії, триває вже другу добу.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє BBC.
Окрім лісників, полум’я другу добу допомагають гасити місцеві жителі й 264 студенти. При цьому через надмірну висоту, сильні пориви вітру й засуху, спроби загасити пожежу ускладнюються.
Зазначається, що попри те, що офіційна причина пожежі невідома, за словами місцевого чиновника, сама пожежа розпочалася у таборі альпіністів.
Як відомо, висота гори Кіліманджаро становить 5 895 метрів. Місце є дуже популярним серед туристів, які щороку тисячами намагаються покорити вершину найвищої гори Африки.
Як повідомляв Укрінформ, до боротьби з масштабними лісовими пожежами, що охопили західні провінції Сирії, залучають армійську авіацію.
Фото:TANAPA