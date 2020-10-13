На горі Кіліманджаро другу добу гасять лісову пожежу

Пожежа на найвищій горі Африки Кіліманджаро, що у Танзанії, триває вже другу добу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє BBC.

Окрім лісників, полум’я другу добу допомагають гасити місцеві жителі й 264 студенти. При цьому через надмірну висоту, сильні пориви вітру й засуху, спроби загасити пожежу ускладнюються.

Зазначається, що попри те, що офіційна причина пожежі невідома, за словами місцевого чиновника, сама пожежа розпочалася у таборі альпіністів.

Як відомо, висота гори Кіліманджаро становить 5 895 метрів. Місце є дуже популярним серед туристів, які щороку тисячами намагаються покорити вершину найвищої гори Африки.

Як повідомляв Укрінформ, до боротьби з масштабними лісовими пожежами, що охопили західні провінції Сирії, залучають армійську авіацію.

Фото:TANAPA