Мати сенатора Джона Маккейна померла у віці 108 років

Роберта Маккейн, мати видатного американського сенатора і друга України Джона Маккейна, який помер у 2018-му, пішла з життя в понеділок у віці 108 років.

Про це у Твіттері повідомила вдова сенатора, Сінді Маккейн, передає Укрінформ.

"З великим смутком повідомляю про смерть моєї чудової свекрухи Роберти Маккейн. Я не можу уявити кращого зразка для наслідування та ліпшого друга. Вона приєдналася до свого чоловіка Джека, сина Джона та доньки Сенді", - написала Сінді Маккейн.

It is with great sadness that I announce the death of my wonderful Mother In-law, Roberta McCain. I couldn’t have asked for a better role model or a better friend. She joins her husband Jack, her son John and daughter Sandy. — Cindy McCain (@cindymccain) October 12, 2020

Роберта Маккейн народилася 7 лютого 1912 року в штаті Оклахома. Її чоловік був чотиризірковим адміралом ВМС, очолював вторгнення США в Домініканську Республіку в 1965 році і командував військами в Тихому океані під час війни у В'єтнамі. Джон Маккейн пішов слідами батька, ставши пілотом ВМС під час війни у В’єтнамі, де потрапив у полон та провів там кілька років.

Після війни Джон Маккейн став сенатором і балотувався в президенти США в 2008 році, коли змагався за посаду в Білому домі з Бараком Обамою.

Фото: Marc Lester/Anchorage Daily News/Tribune News Service via Getty Images