Мати сенатора Джона Маккейна померла у віці 108 років
Про це у Твіттері повідомила вдова сенатора, Сінді Маккейн, передає Укрінформ.
"З великим смутком повідомляю про смерть моєї чудової свекрухи Роберти Маккейн. Я не можу уявити кращого зразка для наслідування та ліпшого друга. Вона приєдналася до свого чоловіка Джека, сина Джона та доньки Сенді", - написала Сінді Маккейн.
It is with great sadness that I announce the death of my wonderful Mother In-law, Roberta McCain. I couldn’t have asked for a better role model or a better friend. She joins her husband Jack, her son John and daughter Sandy.— Cindy McCain (@cindymccain) October 12, 2020
Роберта Маккейн народилася 7 лютого 1912 року в штаті Оклахома. Її чоловік був чотиризірковим адміралом ВМС, очолював вторгнення США в Домініканську Республіку в 1965 році і командував військами в Тихому океані під час війни у В'єтнамі. Джон Маккейн пішов слідами батька, ставши пілотом ВМС під час війни у В’єтнамі, де потрапив у полон та провів там кілька років.
Після війни Джон Маккейн став сенатором і балотувався в президенти США в 2008 році, коли змагався за посаду в Білому домі з Бараком Обамою.
Фото: Marc Lester/Anchorage Daily News/Tribune News Service via Getty Images