Лісові пожежі в Сирії: на боротьбу з вогнем кинули армійські вертольоти

До боротьби з масштабними лісовими пожежами, що охопили західні провінції Сирії, залучають армійську авіацію.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє агентство САНА.

Зокрема, в районі міста Кардаха провінції Латакія вогонь завдав серйозної шкоди складському приміщенню генерального управління тютюнової промисловості.

«Повністю зруйнована північно-східна частина 4-поверхової будівлі, площа кожного поверху становить 1500 квадратних метрів», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що до локалізації осередків займання залучені армійські вертольоти. Крім того, на допомогу працівникам цивільної оборони прибули три екіпажі російських пожежників. Водночас роботу вогнеборців ускладнює сильний поривчастий вітер.

Також повідомляється, що боротьбі з масштабними лісовими пожежами в провінціях Латакія, Тартус і Хомс було присвячене екстрене засідання, яке провів голова ради міністрів САР Хусейн Арнус.

Фото: sana.sy