Площа лісових пожеж у Каліфорнії перевищила 1,6 мільйона гектарів

Пожежі в Каліфорнії випалили рекордні 1,6 мільйона гектарів лісових угідь цього року.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє АР.

На даний момент, за 2020 рік понад 8 200 лісових пожеж в Каліфорнії забрали життя 31 людини, випалили більш як 4 мільйони (або 1,6 гектар) акрів землі і зруйнували понад 8 400 будівель.

«4-мільйонна відмітка є незбагненною. Це вражає уяву і захоплює дух», - заявив Скотт Маклін, представник Каліфорнійського Департаменту лісового господарства та протипожежного захисту, попередивши, що цифри продовжать зростати.

Площа ураження більш ніж удвічі перевищує рекорд 2018 року в 1,67 мільйона акрів (675 тис. га) спаленої землі у Каліфорнії. З тих пір, як Департамент лісового господарства почав реєструвати цифри в 1933 році, кількість всіх великих пожеж залишалася значно нижче позначки в 4 мільйони.