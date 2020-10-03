В Афганістані від вибуху авто загинули 15 осіб

В результаті вибуху замінованого автомобіля в афганській провінції Нангархар загинули 15 людей, більш як 30 поранені.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє TOLO news. Вибух стався біля резиденції губернатора округу Ганіхіл у суботу вдень. Підтверджуючи вибух, представник губернатора також заявив, що в резиденцію намагалися проникнути бойовики, але були ліквідовані силами безпеки. Читайте також: В Афганістані на міні підірвався автобус, 14 загиблих За словами члена провінційної ради Нангархара, принаймні вісім із загиблих - мирні жителі. Фото: ariananews.af