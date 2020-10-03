Аварія на копальні у Ґані: 5 загиблих, 15 поранених

Унаслідок аварії на покинутій копальні у південній частині Ґани, загинуло п’ятеро осіб, ще 15 отримали поранення.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це пише Сіньхуа із посиланням на місцеву поліцію.

Зазначається, що аварія трапилася у Центральному регіоні країни, коли шахтарі перебували у копальні за роботою.

“Рятувальна команда, яка складалася із поліцейських та членів Національної організації із реагування на надзвичайні ситуації врятувала 15 травмованих осіб й підняла зі зруйнованої копальні п’ять тіл”, - сказав речник поліції Центрального регіону Еванс Еті.

Поранені були доправлені де лікарні, їх стан — важкий.

Наразі на місці інциденту триває розслідування, покликане встановити його причини.