Російська журналістка підпалила себе біля будівлі МВС у Нижньому Новгороді

Про це повідомляє в телеграм-каналі видання Baza, передає Укрінформ.

У свою чергу видання «Нижній Новгород Онлайн» з посиланням на поліцію повідомляє про жінку, яка влаштувала самоспалення біля будівлі МВС.

У Фейсбуці Славіної сьогодні був опублікований пост: «У моїй смерті прошу винити Російську Федерацію». Вчора Славіна повідомила ЗМІ, що у неї вдома пройшов обшук. «Шукали брошури, листівки, рахунки «Відкритої Росії», можливо, ікону з ликом Михайла Ходорковського».

Того самого дня нижньогородське відділення «Яблока» заявило, що пройшли обшуки у заступника голови відділення Олексія Садомовського і трьох громадських активістів. За даними партії, «обшуки проходять у рамках кримінальної справи за статтею про здійснення діяльності небажаної організації, порушеної проти одного з жителів міста.