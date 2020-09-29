Трамп заперечив, що пропонував свою доньку на посаду віцепрезидента

Американський президент Дональд Трамп обурився на повідомлення ЗМІ з посиланням на його експомічника Ріка Гейтса про те, що він пропонував висунути кандидатуру своєї доньки Іванки на посаду віцепрезидента США.

Про це Трамп написав на офіційній Твітер-сторінці, передає Укрінформ.

"Фейкові новини CNN щойно повідомили, що я хотів, аби моя донька Іванка брала участь у виборах у 2016 році. Це невірно й абсолютно смішно. Ці люди хворі!" – написав глава Білого дому.

Як повідомляв Укрінформ, у неділю The New York Times оприлюднила вибухову публікацію, яка розкривала резонансні деталі з податкових декларацій Дональда Трампа за останні 15 років. Зокрема, було виявлено, що впродовж десяти років Трамп не сплачував податків з прибутку взагалі. Крім того, у статті зазначалося, що з 2010 і 2018 роки нинішній президент списав $26 млн незрозумілих "консультаційних внесків", причому понад $740 тис., очевидно, надійшли його дочці Іванці.

У понеділок The Washington Post повідомила з посиланням на книгу експомічника Трампа Ріка Гейтса, яка має вийти 13 жовтня, що нинішній глава Білого дому пропонував висунути свою доньку Іванку на посаду віцепрезидента в перегонах 2016 року. "Вона яскрава, вона розумна, вона прекрасна, і люди би її полюбили!"- наводить Гейтс у своїй книзі цитату президента США.

Телеканал CNN, на який посилається Трамп, також повідомив про це з посиланням на попередні публікації, що вийшли у американських медіа.

Фото: The White House