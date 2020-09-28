У Білорусі адвокат Максим Знак припинив голодування

Як передає Укрінформ, про це повідомляє TUT.by.

Сьогодні, 28 вересня, вперше після вихідних захисники відвідали Максима Знака в СІЗО. За їх словами, ще до вихідних він відчув величезну хвилю підтримки - починаючи з того, як підтримали колеги-адвокати, подавши десятки клопотань про особисте поручительство і прийшовши до судів обох інстанцій, і закінчуючи величезною кількістю коментарів, звернень і листів людей, у тому числі тих, які раніше особисто не були знайомі зі Знаком.

Максим почав підготовку до виходу з голодування цими вихідними. Сьогодні СІЗО прийняло медичну передачу з підтримуючими засобами. Зараз Максим поступово відновлює прийом їжі.

Нагадаємо, Максима Знака було затримано 9 вересня. Він перебуває в СІЗО № 1 Мінська. 18 вересня йому було висунуто обвинувачення за ч. 3 ст. 361 (Заклики до дій, спрямованих на заподіяння шкоди національній безпеці Республіки Білорусь) Кримінального кодексу. На знак незгоди з обвинуваченнями адвокат 18 вересня оголосив голодування.

За тиждень голодування Знак схуд на 6 кілограмів, в окремих аналізах у нього було виявлено розбіжність з нормою.

Як повідомлялося, в Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Після цього Тихановська була змушена виїхати до Вільнюса.

Олександр Лукашенко, легітимність якого як президента Білорусі не визнають країни ЄС і Україна, 23 вересня "вступив" на посаду на новий термін. Інавгурацію вперше не було анонсовано заздалегідь.

Євросоюз не визнав результати президентських виборів у Білорусі й вирішив запровадити персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікацій.

Фото: TUT.by