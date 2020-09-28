Суд заблокував заборону на скачування TikTok у США

Суд у Вашингтоні заблокував заборону на скачування програми TikTok у США за декілька годин до набрання нею чинності.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Verge.

Заборона мала набрати чинності 27 вересня о 23:59.

При цьому окружний суддя США Карл Ніколс не блокував обмеження Міністерства торгівлі, які повинні були набрати чинності 12 листопада.

Минулого тижня суддя наказав адміністрації президента або відкласти заборону на скачування TikTok в американських онлайн-магазинах додатків, або подати юридичні документи на захист цього кроку до полудня п'ятниці, 25 вересня.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп видав указ, який з 20 вересня забороняв використання в країні китайських додатків TikTok і WeChat, потім набрання ним чинності перенесли на тиждень.

21 вересня американський суд заблокував рішення про видалення WeChat з онлайн-магазинів додатків Apple і Google.