Трамп вимагатиме від "сонного" Байдена тесту на наркотики

Президент США Дональд Трамп вимагатиме від свого суперника на майбутніх виборах Джо Байдена пройти тест на вживання наркотиків до або після дебатів 29 вересня.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Трамп у своєму Твітері.

«Я буду наполегливо вимагати пройти тест на наркотики у сонного Джо Байдена до або після дебатів у вівторок ввечері. Звісно, я теж згоден пройти тест. Його виступи на дебатах були, м'яко кажучи, НЕВРІВНОВАЖЕНІ. Тільки наркотики могли викликати таку невідповідність???» - йдеться у дописі Трампа.

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Як повідомлялося, вибори президента США відбудуться 3 листопада 2020 року. Колишній віцепрезидент США Джо Байден є головним суперником чинного президента країни Дональда Трампа.

фото: The White House