Байден порівняв Трампа з Геббельсом

Кандидат у президенти США від Демократичної партії Джо Байден порівняв нинішнього главу Білого дому Дональда Трампа з головним пропагандистом фашистської Німеччини Йозефом Геббельсом.

Про це Байден сказав у інтерв'ю в суботу телеканалу MSNBC, повідомляє Укрінформ.

"Він наче Геббельс. Ви дуже довго поширюєте брехню, постійно повторюєте, повторюєте і повторюєте її, і це перетворюється на факт для широкого загалу", - зауважив кандидат від демократів.

При цьому, Байден зауважив, що президент Трамп піддав критиці акції протесту в Америці для того, щоби відвести увагу населення від провалів у боротьбі з коронавірусом.

"Думаю, люди дуже чітко бачать різницю між мною та Дональдом Трампом. Трамп розганяє акції протесту перед Білим домом, які є мирними, з використанням військових", - нагадав колишній віцепрезидент США.

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Як повідомляв Укрінформ, наразі у Сполучених Штатах відбувається президентська кампанія, у якій змагаються за головне крісло в Білому домі нинішній глава держави Дональд Трамп і колишній віцепрезидент США Джо Байден.