У США відбулися сутички демонстрантів з поліцією: понад 20 затриманих

У місті Портленд, США, відбулися сутички поліції з протестувальниками, унаслідок події правоохоронці затримали понад 20 осіб.

Як передає Укрінформ, про це інформує агенція Reuters.

Насильство почалося після відносно мирного мітингу правої групи "Горді хлопці" (Proud Boys ) та початку акції протесту руху Black Lives Matter у суботу.

У ході демонстрації протестувальники спалили американський прапор та перешкоджали поліцейським арештовувати колег-демонстрантів.

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Поліція оголосила акцію заворушеннями після того, як, за її даними, в офіцерів полетіло каміння та консервні банки.

Як повідомляв Укрінформ, протягом останніх місяців у США не вщухають протести, які охопили всю країну після загибелі під час затримання поліцією афроамериканця Джорджа Флойда в Міннеаполісі, а також афроамериканки Бреонни Тейлор у Луїсвіллі (штат Кентуккі).