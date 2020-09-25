Президент Євроради в ООН закликає до міжнародного розслідування замаху на Навального

Президент Європейської Ради Шарль Мішель закликав до незалежного розслідування замаху на життя лідера російської опозиції Олексія Навального.

Про це він заявив у відеозверненні під час генеральних дебатів на 75-ій сесії Генеральної асамблеї ООН, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Боротьба з безкарністю також означає необхідність проведення незалежного та гідного довіри розслідування випадку, коли на життя лідера російської опозиції Олексія Навального було скоєно замах з використанням хімічної зброї", - заявив Мішель.

Як повідомлялося, російський опозиціонер Олексій Навальний був госпіталізований 20 серпня в лікарню Омська після того, як знепритомнів у літаку. Через два дні його перевезли до Берліна.

Німецькі фахівці підтвердили факт отруєння Навального нервово-паралітичним речовиною групи "Новічок". Пізніше цей висновок був підтверджений іншими країнами, зокрема Францією і Швецією, які також провели лабораторні дослідження.

Наразі ситуацію вивчає, зокрема, Організація з заборони хімічної зброї (ОЗХЗ).