У Сербії розбився військовий літак, є жертви

МіГ-21 Збройних сил Сербії розбився у п’ятницю зранку біля села Брасіна неподалік Малого Зворніка: за неофіційними даними один пілот загинув, а іншого шукають.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє RTS.

Інцидент стався близько 9-ї години вранці під час виконання літаком планового польоту.

Постраждав також місцевий житель, на чиє подвір’я МіГ-21 упав. Наразі його госпіталізовано з опіками в Лозниці.

Щодо пілотів, то очевидці зазначають, що ті не встигли катапультуватися.

У міністерстві оборони Сербії поінформували, що літак, який упав, зранку перед польотом пройшов належний огляд – жодних технічних неполадок тоді виявлено не було.

Деталі й причини цього інциденту наразі з’ясовуються.