У Техасі зіткнулися стрілами два крани, понад 20 постраждалих

Щонайменше 22 людини отримали поранення внаслідок зіткнення стрілами двох кранів у місті Остін, штат Техас.

Як повідомила служба швидкої допомоги Остіна, інцидент стався зранку середи за місцевим часом, передає власний кореспондент Укрінформу.

"Загальна кількість постраждалих становить 22 (особи)", - поінформували в службі швидкої.

При цьому уточнюється, що принаймні 16 людей були доставлені до медзакладів. Три особи відмовилися від госпіталізації, ще трьом надали необхідну допомогу на місці.

Хто саме отримав поранення, якої тяжкості, чи були серед постраждалих звичайні громадяни – крім працівників, залучених на будівництві – поки не уточнюється.

На місці інциденту працюють рятувальні підрозділи й медики.

Будівельний майданчик, де сталася аварія, розташований на північному сході Остіна. Поруч є парк, дитяча лікарня, торговельний центр, а також житловий комплекс.

Фото: kxan.com