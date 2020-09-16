На Філіппінах розбився військовий гелікоптер, екіпаж загинув

Унаслідок авіатрощі гелікоптера Повітряних сил Філіппін на півдні країни загинуло четверо військових.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє місцевий телеканал ABS-CBN News.

Речник ВПС Арістідес Галанг-молодший повідомив, що серед загиблих є два пілоти й двоє членів екіпажу.

Він додав, що гелікоптер вилетів о 12:30 годині для медичної евакуації, проте, вже за годину розбився у місті Лантаван, що на півдні Філіппін.

За словами місцевих чиновників, до інциденту в регіоні спостерігалися складні погодні умови з сильними поривами вітру й зливами.

Наразі на місці авіатрощі працюють слідчі, які повинні встановити всі обставини аварії.

Речник ВПС зазначив, що Повітряні сили Філіппін вирішили під час розслідування цього смертельного інциденту тимчасово не користуватися гелікоптерами типу Сікорський.

Фото: @ABSCBNNews