На Філіппінах розбився військовий гелікоптер, екіпаж загинув

На Філіппінах розбився військовий гелікоптер, екіпаж загинув

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Укрінформ
Унаслідок авіатрощі гелікоптера Повітряних сил Філіппін на півдні країни загинуло четверо військових.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє місцевий телеканал ABS-CBN News.

Речник ВПС Арістідес Галанг-молодший повідомив, що серед загиблих є два пілоти й двоє членів екіпажу.

Він додав, що гелікоптер вилетів о 12:30 годині для медичної евакуації, проте, вже за годину розбився у місті Лантаван, що на півдні Філіппін.

За словами місцевих чиновників, до інциденту в регіоні спостерігалися складні погодні умови з сильними поривами вітру й зливами.

Наразі на місці авіатрощі працюють слідчі, які повинні встановити всі обставини аварії.

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Речник ВПС зазначив, що Повітряні сили Філіппін вирішили під час розслідування цього смертельного інциденту тимчасово не користуватися гелікоптерами типу Сікорський.

Фото: @ABSCBNNews

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