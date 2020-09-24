Президент Туркменістану привітав Лукашенка з інавгурацією

Як передає Укрінформ, про це повідомляє агенція Turkmenistan Today.

"Президент Туркменістану Гурбангули Бердимухамедов привітав Олександра Лукашенко з інавгурацією Президентом Республіки Білорусь. У своєму зверненні Президент Туркменістану побажав народу Білорусі миру, подальшого прогресу та процвітання", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, 23 вересня відбулася інавгурація Олександра Лукашенка, якого ЦВК Білорусі офіційно оголосила обраним президентом. Інавгурація не була анонсована заздалегідь, що стало несподіванкою для журналістів та білоруського суспільства. Крім того, відповідно до закону «Про президента Республіки Білорусь», церемонія прийняття присяги мала транслюватися по телебаченню та радіо. Однак, за даними білоруських опозиційних ЗМІ, під час інавгурації держканали показували серіали.

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Низка країн, серед яких Польща, Словаччина, Естонія, Чехія, Латвія, Литва, та Канада заявили, що не визнають Лукашенка як легітимного президента Білорусі.

У МЗС України також заявили, що "інавгурація" Лукашенка не означає його визнання легітимним головою білоруської держави.

Про визнання Лукашенка заявив Китай.

У МЗС Білорусі заявили, що влада Лукашенка не потребує «легітимізації» ззовні.