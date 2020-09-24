Біля узбережжя Філіппін стався потужний землетрус

Землетрус магнітудою 5,3 стався біля південного узбережжя Філіппін.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє сайт Геологічної служби США.

Поштовхи зафіксовані 24 вересня о 05:25 за київським часом. Епіцентр був за 66 км від міста Кортес на глибині 17 км.

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Наразі немає інформації про постраждалих і збитки.

Як повідомляв Укрінформ, 20 вересня землетрус магнітудою 5,1, що стався в центральній провінції Туреччини Нігде, призвів до руйнувань житлових будівель.

Фото: АА