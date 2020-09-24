Біля узбережжя Філіппін стався потужний землетрус

Біля узбережжя Філіппін стався потужний землетрус

Укрінформ
Землетрус магнітудою 5,3 стався біля південного узбережжя Філіппін.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє сайт Геологічної служби США.

Поштовхи зафіксовані 24 вересня о 05:25 за київським часом. Епіцентр був за 66 км від міста Кортес на глибині 17 км.

Читайте також: На Фіджі стався потужний землетрус

Наразі немає інформації про постраждалих і збитки.

Як повідомляв Укрінформ, 20 вересня землетрус магнітудою 5,1, що стався в центральній провінції Туреччини Нігде, призвів до руйнувань житлових будівель.

Фото: АА

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-