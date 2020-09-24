Протести в Луїсвіллі переросли в стрілянину: двоє офіцерів поранені

Щонайменше, двоє офіцерів поліції отримали вогнепальні поранення під час патрулювання в місті Луїсвілл (штат Кентуккі), де в середу спалахнули масові протести після оголошення судом рішення по справі загиблої Бреонни Тейлор.

Про це заявив в.о. начальника Департаменту поліції міста Роберт Шредер, передає Укрінформ.

"У нас сьогодні було поранено двох офіцерів, і це дуже серйозно. Стан небезпечний. Я думаю, що безпека офіцерів та громади, яким ми служимо, є надзвичайно важливою", - наводить слова начальника поліції телеканал CNN.

За попередньою інформацією, один із поранених офіцерів досі залишається в хірургії. Стан обох оцінюється як стабільний.

За словами Шредера, підозрюваний затриманий і перебуває під вартою.

У середу велике журі суду в Луїсвіллі визнало винним екс-поліцейського Бретта Генкінсона у створенні загрози життю та здоров'ю мирних мешканців. Водночас, ще двом його колегам звинувачення не були висунуті, що спровокувало невдоволення жителів міста.

Нагадаємо, інцидент, по якому розглядається справа, стався 13 березня, коли троє поліцейських увійшли в квартиру, де, на їх переконання, зберігалися наркотики. Там перебувала Бреонна Тейлор та її друг, який розпочав стрілянину з правоохоронцями. У результаті, загинула Тейлор, яка спала в ліжку на той момент. Це викликало обурення громадськості та спонукало до протестів проти свавілля поліції в місті.