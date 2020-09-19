У США сталася масова стрілянина: двоє загиблих і 14 поранені

В американському місті Рочестер сталася масова стрілянина, в результаті якої 2 людей загинуло і 14 дістали поранення.

Як передає Укрінформ про це повідомляє СNN.

Cтрілянина сталася під час "вечірки на задньому дворі". Коли поліція прибула на виклик, близько сотні людей бігли вулицею через постріли, більше десятка були поранені.

Поліція повідомила, що двом загиблим було від 18 до 22 років.

«Наразі немає підозрюваних, узятих під варту, і поки рано говорити, скільки було стрільців», - сказав начальник поліції Рочестера Марк Сіммонс.