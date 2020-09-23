У Туреччині зірвався з гори український альпініст

Турецькі рятувальники надали допомогу та доправили до лікарні українського альпініста, який зламав ногу на одній з гір у провінції Нігде в центральній частині країни.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на CNN Turk.

«Українець Костянтин Т., який займався альпінізмом в гірському районі Сокуллупинар на горі Демірказак в районі Чамарді, втратив рівновагу та впав з висоти близько 4 метрів», - розповів телеканал про інцидент.

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Підмогу викликали друзі альпініста. Рятувальники надали йому допомогу та відправили до державної лікарні в Чамарді.

45-річний альпініст зараз перебуває в задовільному стані.

Фото: CNN Turk.