У Туреччині зірвався з гори український альпініст
Укрінформ
Турецькі рятувальники надали допомогу та доправили до лікарні українського альпініста, який зламав ногу на одній з гір у провінції Нігде в центральній частині країни.
Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на CNN Turk.
«Українець Костянтин Т., який займався альпінізмом в гірському районі Сокуллупинар на горі Демірказак в районі Чамарді, втратив рівновагу та впав з висоти близько 4 метрів», - розповів телеканал про інцидент.
Підмогу викликали друзі альпініста. Рятувальники надали йому допомогу та відправили до державної лікарні в Чамарді.
45-річний альпініст зараз перебуває в задовільному стані.
Фото: CNN Turk.