Макрон в ООН заявив про прогрес нормандського формату

Президент Франції Еммануель Макрон упевнений, що нормандський формат досягнув прогресу.

Про це французький лідер заявив під час дебатів у форматі відеоконференції на 75-й сесії Генеральної асамблеї ООН, передає власний кореспондент Укрінформу.

«У континентальній Європі, у зв’язку з українською кризою, нормандський формат дозволив нам разом з канцлером Німеччини Ангелою Меркель досягти прогресу», - заявив президент Франції.

У своєму виступі Макрон приділив ситуації щодо розв’язаної Росією війни проти України лише одне речення. Докладніше президент Франції розповідав про війни і конфлікти, які протікають нині в Африці, на Близькому та Середньому Сході.

Попередній саміт лідерів України, Франції, Німеччини у Росії відбувся у Парижі 9 грудня 2019 року. Тоді сторони попередньо домовилися зібратися на наступну зустріч високого рівня у квітні 2020 року. Але на сьогодні перспективи провести наступний саміт не визначені насамперед через позицію президента РФ Володимира Путіна.