Столицю Індонезії накрили паводки, що призвели до десятків постраждалих

Унаслідок швидких паводків та спровокованих ними зсувів ґрунту у столиці Індонезії та навколишніх регіонах постраждали щонайменше 20 осіб.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це пише Сіньхуа із посилання на Національне агентство із надзвичайних ситуацій Індонезії.

“Двадцятеро людей отримали травми й 210 родин були змушені шукати притулок, оскільки негода серйозно пошкодила дев’ять будинків та 10 мостів”, - йдеться у матеріалі.

Зазначається, що зливи призвели до розливу річки та підтоплення у Джакарті прибережних зон, які нещодавно були знову закриті на карантин.

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У районі Сукабумі провінції Західна Ява, паводки змили трьох людей, пошуки яких досі тривають.